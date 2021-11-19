В Челябинской области пять больниц вернулись к плановому режиму работы

В Челябинской области приняли решение о возвращении к плановому режиму работы пяти больниц.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Речь идёт о райбольнице в Еткуле, райбольнице в Верхнуральске, облбольнице в Чебаркуле, горбольнице №1 в Коркине, областном кожно-венерологическом диспансере №4 в Магнитогорске», — заявили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, при необходимости медики могут снова развернуть коронавирусное отделение в кратчайшие сроки.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.