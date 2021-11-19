Инфекционист Никифоров предупредил о росте числа заболеваний ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров предупредил о росте числа заболеваний ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период.

«Осенне-зимний сезон — это всегда рост числа заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусами. Их очень много. Больше сотни. Они клинически никак не отличаются друг от друга», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, этиологически можно сказать, что это острая респираторная инфекция, но какой конкретно вирус, как правило, врач, глядя на пациента, сказать не может.

Также Никифоров напомнил о гриппе, но отметил, что продолжается вакцинация.

«У нас сейчас есть богатый выбор, в том числе четырёхвалентных вакцин. Это очень важно», — сказал инфекционист.

Как добавил эксперт, проблемой остаётся и COVID-19.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.