Инфекционист Никифоров предупредил о росте числа заболеваний ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период
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«Осенне-зимний сезон — это всегда рост числа заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусами. Их очень много. Больше сотни. Они клинически никак не отличаются друг от друга», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, этиологически можно сказать, что это острая респираторная инфекция, но какой конкретно вирус, как правило, врач, глядя на пациента, сказать не может.
Также Никифоров напомнил о гриппе, но отметил, что продолжается вакцинация.
«У нас сейчас есть богатый выбор, в том числе четырёхвалентных вакцин. Это очень важно», — сказал инфекционист.
Как добавил эксперт, проблемой остаётся и COVID-19.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.