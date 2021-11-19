Хирург Хорошев назвал категории пациентов из группы риска по тромбозам при COVID-19

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Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, кто находится в группе риска по нарушениям работы системы свёртываемости крови после перенесённого коронавируса.
Хирург Хорошев назвал категории пациентов из группы риска по тромбозам при COVID-19
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он сообщил, что в первую очередь это касается заядлых курильщиков, людей с сахарным диабетом и избыточной массой тела.

«Система свёртываемости крови при COVID-19 может нарушиться абсолютно у всех, и у 30-летних, и у 40-летних, и 50-летних. Тысячи людей уже скончались или получили в результате тромбообразования тяжёлые осложнения в виде инфарктов, инсультов и так далее», — подчеркнул Владимир Хорошев.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о необходимости вакцинации в соответствии с календарём прививок.

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