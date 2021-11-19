СевГУ стал победителем международной олимпиады в сфере IT

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Севастопольский государственный университет стал абсолютным чемпионом международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21».
СевГУ стал победителем международной олимпиады в сфере IT
  • © Севастопольский государственный университет - Sevastopol State University
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Мероприятие объединило более 17,5 тыс. участников. В финал прошли более 400 IТ-специалистов из 160 вузов России, Украины, Беларуси, Армении и Казахстана.

Олимпиада «IT-Планета» даёт возможность студентам учреждений среднего профессионального и высшего образования, а также молодым специалистам проявить себя в сфере информационных и инновационных технологий. Мероприятие направлено на сближение образовательных институтов и бизнес-структур России и стран СНГ с целью повышения качества образования в IT-сфере.

Как ранее сообщала газета «Известия», компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала результаты ежегодного выпуска предметных рейтингов — ARWU — Global Ranking of Academic Subjects, в который вошли 19 российских университетов, из них 13 вузов проекта «5—100».

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