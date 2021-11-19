Лавров подверг критике вопрос о действиях России для достижения симпатии Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос шведского журналиста о том, что намерена делать Россия для достижения симпатии Запада, неприличен и подрывает основы ОБСЕ.

«Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ... и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений», — отметил Лавров после переговоров с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Таким образом он прокомментировал вопрос журналиста шведского телевидения, который поинтересовался, готова ли Россия со своей стороны совершить что-либо для исправления печальных отношений с западными демократиями.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично», — приводит РИА Новости замечание Лаврова.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что в отношениях России и Запада накапливается конфликтный потенциал.