Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие годы

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие несколько лет.
Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие годы
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«Вывод зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на неё не оформлены разрешительные документы», — цитирует его РИА Новости.

Как добавил Михеев, первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российских вооружённых сил заявил, что в стране ведётся работа над созданием новой зенитной ракетной системы С-550.

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