Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие годы
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- РИА Новости
«Вывод зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на неё не оформлены разрешительные документы», — цитирует его РИА Новости.
Как добавил Михеев, первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российских вооружённых сил заявил, что в стране ведётся работа над созданием новой зенитной ракетной системы С-550.