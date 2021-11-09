В России ведётся работа над созданием новой системы С-550

В России ведётся работа над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, в ходе совещания Шойгу напомнил, что 1—3 ноября президент России Владимир Путин провёл в Сочи ряд совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК, в ходе которых были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи границ России.

Отмечается, что на совещаниях было уделено большое внимание совершенствованию системы воздушно-космической обороны России.

Шойгу рассказал, что президент сделал особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, а также «поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550».

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о завершении госиспытаний зенитной ракетной системы С-500 и начале первых поставок этого комплекса.