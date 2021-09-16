Вице-премьер Борисов высказался о ситуации с системой С-500

Вице-премьер России Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума высказался о ситуации с зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава», — приводит ТАСС ответ Борисова на вопрос о С-500.

В Минобороны сообщали, что поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году.

Также в июле на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.