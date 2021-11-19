Комитет Госдумы одобрил поправки президента к бюджету для повышения прожиточного минимума

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Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.
Комитет Госдумы одобрил поправки президента к бюджету для повышения прожиточного минимума
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

19 ноября российский лидер внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что «президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете».

Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.

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