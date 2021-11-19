Комитет Госдумы одобрил поправки президента к бюджету для повышения прожиточного минимума
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
19 ноября российский лидер внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что «президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете».
Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.