Комитет Госдумы одобрил поправки президента к бюджету для повышения прожиточного минимума

Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.

Об этом сообщает РИА Новости.

19 ноября российский лидер внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что «президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете».

Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.