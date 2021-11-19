Совфед, Генпрокуратура и ФСИН обсудят концепцию проекта закона о наказании за пытки

Рабочая группа Совета Федерации обсудит концепцию законопроекта о наказании за пытки с представителями Генпрокуратуры и ФСИН.

«В ближайший понедельник, 22 ноября, мы проведём заседание рабочей группы, посвящённое обсуждению этого законопроекта с участием представителя Генпрокуратуры (Николая. — RT) Винченко, начальника ФСИН (Александра. — RT) Калашникова и (Татьяны. — RT) Москальковой», — цитирует РИА Новости руководителя группы Людмилу Нарусову.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в связи с жёсткими нарушениями прав заключённых в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел.