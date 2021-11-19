У врачей женских консультаций Москвы появился помощник на основе ИИ

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что врачам женских консультаций стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«В феврале этого года мы запустили чат-бот, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приёмом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей: за всё время работы им воспользовались более 0,5 млн человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов», — уточнила Ракова.

По её словам, принцип работы бота остался прежним, отличаются только вопросы. Их список переработали с учётом добавления новой специальности.

Так, сервис позволит медикам сэкономить время и уделить больше внимания осмотру пациенток, назначению дополнительных исследований или лечения.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придёт после записи к гинекологу накануне приёма.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.