У врачей женских консультаций Москвы появился помощник на основе ИИ
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
«В феврале этого года мы запустили чат-бот, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приёмом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей: за всё время работы им воспользовались более 0,5 млн человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов», — уточнила Ракова.
По её словам, принцип работы бота остался прежним, отличаются только вопросы. Их список переработали с учётом добавления новой специальности.
Так, сервис позволит медикам сэкономить время и уделить больше внимания осмотру пациенток, назначению дополнительных исследований или лечения.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придёт после записи к гинекологу накануне приёма.
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