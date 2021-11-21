Россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул

Россияне в ходе опроса назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob есть в распоряжении RT.

Так, отдыхать в новогодние каникулы от одного до трёх дней готовы 16% россиян. От четырёх до шести дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовали 7% респондентов, за восемь-девять дней — 4%.

35% россиян устраивают утверждённые десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

При этом, согласно опросу, женщин чаще мужчин устраивают утверждённые новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30%. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны.

Ранее стало известно, что в этом году 41% россиян надеются на привычный формат новогоднего корпоратива (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой).