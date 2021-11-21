Россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Россияне в ходе опроса назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob есть в распоряжении RT.
Россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул
  • Reuters

Так, отдыхать в новогодние каникулы от одного до трёх дней готовы 16% россиян. От четырёх до шести дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовали 7% респондентов, за восемь-девять дней — 4%.

35% россиян устраивают утверждённые десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

При этом, согласно опросу, женщин чаще мужчин устраивают утверждённые новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30%. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны.

Ранее стало известно, что в этом году 41% россиян надеются на привычный формат новогоднего корпоратива (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить