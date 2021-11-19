Эндокринолог Щетинина назвала связь между тяжестью течения COVID-19 и уровнем сахара в крови

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Врач-эндокринолог, диетолог Елена Щетинина рассказала, что тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от уровня сахара в крови.
Эндокринолог Щетинина назвала связь между тяжестью течения COVID-19 и уровнем сахара в крови
  • Reuters

В интервью радио Sputnik она пояснила, что при сахаре больше 6—7 ммоль/л в организме начинается повреждение внутренних стенок сосудов, которые становятся более проницаемыми.

Коронавирусная инфекция также ведёт к повреждению сосудов, подчеркнула эндокринолог.

«Если речь идёт о COVID-19, то само это заболевание характеризуется не только повреждением лёгочной ткани. Также страдает эндотелий — внутренняя стенка сосудов. Если она изначально была повреждена при повышении сахара, получается, что этот фактор риска, это слабое звено у человека уже есть. Дополнительное воздействие инфекции на эндотелий усугубляет ситуацию», — сказала Щетинина.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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