Опрос: 48% россиян собираются покупать товары во время «чёрной пятницы» — 2021

Согласно данным аналитического центра «Битрикс24», 48% респондентов собираются покупать товары во время «чёрной пятницы» — 2021. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, 39% респондентов ответили, что скидка 70—90% представляет для них наибольший интерес. Согласно опросу, 71% респондентов заявили, что готовы потратить во время «чёрной пятницы» в 2021 году до 5 тыс. рублей.

Кроме того, 66% опрошенных заявили, что будут покупать товары онлайн: в интернет-магазинах, на маркетплейсах и с помощью агрегаторов скидок. 84% участников опроса ответили, что планируют получать информацию о скидках онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, СМИ, на официальных сайтах «чёрной пятницы».

При этом 44% респондентов заявили, что их больше всего интересует скидка на электронику, гаджеты и бытовую технику.

«Тренд Black Friday 2021 года — растущие запросы покупателей по размеру скидки. Если в прошлом году респонденты массово искали скидку от 50 до 70%, то сегодня пользователям уже нужен дисконт от 70 до 90%. Здесь покупателям важно понимать, что для многих товарных категорий, например гаджетов, такие скидки невозможны в принципе. А для высокомаржинальных товаров, например одежды, имеет смысл внимательно анализировать цену и скидку перед покупкой», — заявил в беседе с RT e-commerce-эксперт онлайн-сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов.

Он также отметил, что покупатели сменили фокус и чаще отдают предпочтение российским онлайн-продавцам. По его эксперта, это связано с ростом уровня локальных онлайн-продавцов за последние два-три года.