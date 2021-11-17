Психолог Пономаренко перечислила методы маркетологов во время распродаж

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Практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко перечислила методы маркетологов во время распродаж.
Психолог Пономаренко перечислила методы маркетологов во время распродаж
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что главная цель любого магазина — получение прибыли, поэтому торговые компании очень хорошо изучают поведение людей.

«По этой причине распродажи всегда подаются под соусом «посмотрите, сколько вы потеряете, если не придёте на нашу распродажу», — сказала эксперт.

По её словам, распродажи длятся короткое время, потому что короткие сроки могут ввести потенциального покупателя в стрессовое состояние.

«Когда человек попадает в торговый центр, он видит, как окружающие носятся по магазинам. Появляется мысль: «Мне может не хватить!» То же самое — в онлайн-торговле. Всегда пишут «Остался только один экземпляр», — сообщила Пономаренко.

Как пояснила психолог, многие поддаются на советы о том, что новая покупка или новая причёска якобы помогают повысить самооценку.

«Они действительно получат порцию эндорфинов, но разочарование от таких ожиданий будет больше», — считает эксперт.

Она советует не приходить на распродажу с планами что-то купить — если хочется сэкономить, должна быть чёткая цель покупки.

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.

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