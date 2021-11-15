Россияне потратили более 33 млрд рублей на распродаже AliExpress

Во время распродажи 11.11 на AliExpress россияне потратили 33,3 млрд рублей, сделав более 25,6 млн заказов.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные соответствующего исследования.

«В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов — оборот локальной части вырос на 136%», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «AliExpress Россия».

Отмечается, что активнее всего россияне заказывали еду, электронику, товары для праздников и свадеб. Популярными категориями во время распродажи оказались также товары для дома и сада, электроника, товары для красоты.

Самым трендовым товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда.

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.