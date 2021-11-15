Россияне потратили более 33 млрд рублей на распродаже AliExpress

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Во время распродажи 11.11 на AliExpress россияне потратили 33,3 млрд рублей, сделав более 25,6 млн заказов.
Россияне потратили более 33 млрд рублей на распродаже AliExpress
  • Reuters

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные соответствующего исследования.

«В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов — оборот локальной части вырос на 136%», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «AliExpress Россия».

Отмечается, что активнее всего россияне заказывали еду, электронику, товары для праздников и свадеб. Популярными категориями во время распродажи оказались также товары для дома и сада, электроника, товары для красоты.

Самым трендовым товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. 

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.

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