Россияне потратили более 33 млрд рублей на распродаже AliExpress
- Reuters
Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные соответствующего исследования.
«В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов — оборот локальной части вырос на 136%», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «AliExpress Россия».
Отмечается, что активнее всего россияне заказывали еду, электронику, товары для праздников и свадеб. Популярными категориями во время распродажи оказались также товары для дома и сада, электроника, товары для красоты.
Самым трендовым товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда.
Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупкам во время распродаж.