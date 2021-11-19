Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Московской области

Мужчина скончался во время тренировки на беговой дорожке в фитнес-клубе в городе Домодедово Московской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

По её данным, проводится доследственная проверка.

В СК рассказали, что 18 ноября мужчина во время занятий на беговой дорожке снизил темп, «внезапно упал на ленту бегового тренажера, после чего съехал с указанной ленты на пол».

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев.

В июне прокуратура организовала проверку по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы.