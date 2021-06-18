В Москве мужчина скончался в фитнес-центре

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Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы.
В Москве мужчина скончался в фитнес-центре
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Прокуратура намерена установить все обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуроры оценят соблюдение законодательства в области оказываемых услуг.

В апреле в тренажёрном зале в Москве застрелили мужчину.

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