В Москве мужчина скончался в фитнес-центре
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина», — говорится в сообщении.
Прокуратура намерена установить все обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуроры оценят соблюдение законодательства в области оказываемых услуг.
В апреле в тренажёрном зале в Москве застрелили мужчину.