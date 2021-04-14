Расстрелявший посетителя фитнес-клуба в Москве сделал не менее четырёх выстрелов

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Москве рассказали, что расстрелявший посетителя столичного фитнес-клуба сделал не менее четырёх выстрелов.

«По данным следствия, днём 12 апреля... мужчина, находясь в помещении тренажёрного зала, расположенного по Авиационной улице в городе Москве, произвёл в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан.

По данным СМИ, застреленным оказался криминальный авторитет по прозвищу Альберт Рыжий.