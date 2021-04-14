Расстрелявший посетителя фитнес-клуба в Москве сделал не менее четырёх выстрелов
- РИА Новости
«По данным следствия, днём 12 апреля... мужчина, находясь в помещении тренажёрного зала, расположенного по Авиационной улице в городе Москве, произвёл в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырёх выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый задержан.
По данным СМИ, застреленным оказался криминальный авторитет по прозвищу Альберт Рыжий.