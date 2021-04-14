В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе

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В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе
  • РИА Новости

«Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажёрном зале на северо-западе Москвы... В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски», — цитирует её РИА Новости.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий, добавила Иванова.

12 апреля стало известно, что в Москве в фитнес-клубе неизвестный застрелил мужчину.

Как позднее сообщил источник, застреленным оказался криминальный авторитет по прозвищу Альберт Рыжий.

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