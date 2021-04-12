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РИА Новости: в фитнес-клубе в Москве убили криминального авторитета

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По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, застреленным в фитнес-клубе в Москве мужчиной оказался криминальный авторитет, известный по прозвищу Альберт Рыжий.
РИА Новости: в фитнес-клубе в Москве убили криминального авторитета
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в фитнес-клубе неизвестный выстрелил в мужчину. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

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