РИА Новости: в фитнес-клубе в Москве убили криминального авторитета

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, застреленным в фитнес-клубе в Москве мужчиной оказался криминальный авторитет, известный по прозвищу Альберт Рыжий.

«Убит Али Гейдаров — известный в криминальных кругах человек, вор в законе по кличке Альберт Рыжий. Документов у него при себе не было. О причине убийства пока говорить рано, преступник на данный момент не задержан», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в фитнес-клубе неизвестный выстрелил в мужчину. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.