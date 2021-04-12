В Москве неизвестный застрелил мужчину в фитнес-клубе

В Москве в фитнес-клубе неизвестный выстрелил в мужчину. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, днём 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по ул. Авиационная, произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего нападавший скрылся», — заявили в СК.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведётся розыск преступника.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на двух человек, один из которых скончался.