В Москве неизвестный застрелил мужчину в фитнес-клубе
- РИА Новости
«По данным следствия, днём 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенном по ул. Авиационная, произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего нападавший скрылся», — заявили в СК.
Следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведётся розыск преступника.
Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на двух человек, один из которых скончался.