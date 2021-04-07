СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на двух человек, один из которых скончался. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, покушение на убийство двух лиц)», — отмечается в сообщении.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Карелия задержан 46-летний ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург.

По предварительной версии, подозреваемый 7 апреля около гостиницы, расположенной на площади Победы, по неустановленным мотивам нанёс удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся.

В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу.

Ранее по факту обнаружения в Красносельском районе Санкт-Петербурга тела 38-летнего жителя с травмами головы также было возбуждено уголовное дело.