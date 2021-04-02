СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Красносельском районе Санкт-Петербурга тела 38-летнего жителя с травмами головы. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Петербурге
  • РИА Новости

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России (Убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 31 марта на 1 апреля в помещении паркинга, расположенного в одном из домов было обнаружено тело 38-летнего мужчины.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в деревне Брехово Солнечногорского городского округа было обнаружено тело 16-летнего студента со множественными ножевыми ранениями.

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