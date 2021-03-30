В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства 16-летнего студента
- РИА Новости
«30 марта утром на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа прохожим обнаружено тело 16-летнего московского студента со множественными ножевыми ранениями», — цитирует ТАСС сообщение представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр и допрашивают свидетелей.
Ранее в Солнечногорске был убит 15-летний подросток. Обвиняемый в убийстве арестован.