В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства 16-летнего студента

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Тело 16-летнего студента со множественными ножевыми ранениями обнаружено во вторник, 30 марта, на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа.
В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства 16-летнего студента
  • РИА Новости

«30 марта утром на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа прохожим обнаружено тело 16-летнего московского студента со множественными ножевыми ранениями», — цитирует ТАСС сообщение представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр и допрашивают свидетелей.

Ранее в Солнечногорске был убит 15-летний подросток. Обвиняемый в убийстве арестован.

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