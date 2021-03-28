В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка

Суд в Московской области арестовал ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Солнечногорска, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка (ч. 1 ст. 105 УК России). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

По информации следствия, 25 марта проживающий в Зеленограде школьник после уроков поехал гулять в Солнечногорск, где на автобусной остановке познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил ему пойти к нему домой.

«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Приискав нож, мужчина нанёс потерпевшему около 38 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранений подросток скончался на месте», — рассказали в СК.

Затем подозреваемый попытался скрыться, уехав во Владимирскую область, но был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. С ним проведена проверка показаний на месте, а также несколько допросов. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской, генетической и дактилоскопической экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске возбудили дело после обнаружения тела 15-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями.