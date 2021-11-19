ВШЭ: почти 70% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности
- Reuters
Об этом пишет РБК.
При этом 24% надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится, тогда как в прошлом году так считал лишь каждый десятый.
Как уточняется, чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего возраста (от 51 года до 65 лет) и жители сёл.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.
Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.