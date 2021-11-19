ВШЭ: почти 70% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности

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Согласно результатам опроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, 69% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности.
ВШЭ: почти 70% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности
  • Reuters

Об этом пишет РБК.

При этом 24% надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится, тогда как в прошлом году так считал лишь каждый десятый.

Как уточняется, чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего возраста (от 51 года до 65 лет) и жители сёл.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 890 рублей.

Он также предложил увеличить размер прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей.

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