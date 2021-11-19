Совфед увеличил предельный возраст пребывания на службе для маршалов и генералов
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Как сообщает РИА Новости, ранее для служащих указанных званий предельным возрастом для службы было 65 лет. Теперь, по решению главы государства, с ними можно заключать ещё один контракт до достижения военными возраста 70 лет.
«Молодые, здоровые ещё мужики, ещё служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?» — прокомментировала закон спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Документ поступил на подпись президенту России Владимиру Путину.
В июле российский лидер внёс законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими вышеперечисленные звания.