Совфед увеличил предельный возраст пребывания на службе для маршалов и генералов

В Совфеде одобрили закон об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Как сообщает РИА Новости, ранее для служащих указанных званий предельным возрастом для службы было 65 лет. Теперь, по решению главы государства, с ними можно заключать ещё один контракт до достижения военными возраста 70 лет.

«Молодые, здоровые ещё мужики, ещё служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?» — прокомментировала закон спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Документ поступил на подпись президенту России Владимиру Путину.

В июле российский лидер внёс законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими вышеперечисленные звания.