В Госдуме поддержали идею ограничения использования госсимволов на алкогольной продукции

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции.

«Я, честно признаюсь, давно не обращала внимание на упаковку данных товаров. Но если это имеет место, то, конечно, прекратить это нужно. Необходимо пресечь использование данных символов», — сказала депутат.

По её мнению, госсимволы — «это святые символы, которые близки каждому человеку».

«Не нужно на продукции, которая так или иначе вредит здоровью наших граждан, использовать наши символы, герб и флаг», — заключила Бессараб.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений госсимволов на табачной и алкогольной продукции.

В обращении он отметил, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции, реализуемой на территории России, используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с государственными символами страны. В то же время государство реализует политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни.