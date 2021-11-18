Минтруд: на повышение прожиточного минимума и МРОТ выделят 30 млрд рублей
- Reuters
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«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — цитирует Котякова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.
Вместе с этим российский лидер высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума в России в 2022 году затронет порядка 16 млн граждан. Увеличение МРОТ коснётся 3 млн человек.