Минтруд: на повышение прожиточного минимума и МРОТ выделят 30 млрд рублей

Около 30 млрд рублей выделят из федерального бюджета на увеличение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.

Вместе с этим российский лидер высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда. Он предложил поднять его до 13 890 рублей.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума в России в 2022 году затронет порядка 16 млн граждан. Увеличение МРОТ коснётся 3 млн человек.