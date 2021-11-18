Лебедев высказался о некорректно использованной в рекламе доставки продуктов песне

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что магазин «Пятёрочка» взял для своего ролика о доставке продуктов крайне неподходящую песню.

«Больше всего меня бесит, когда люди не понимают смысла тех слов, с которыми они работают. Тут «Пятёрочка» сняла себе рекламу доставки, пробив дно ниже некуда. Это могло произойти по одной простой причине — все люди, которые участвовали в этом проекте, оказались безграмотными... даже не потрудились понять, в чём смысл той песни, которую они перепевали», — отметил он.

По его словам, в этом ролике используется переиначенная под смысл видео песня группы «Ноль» «Человек и кошка». При этом сама оригинальная композиция, как указывает Лебедев, повествует о том, как человек и кошка дожидаются приезда наркодилера с наркотиками.

«Песня о том, как люди сидят и вскрываются от тоски, потому что их кроет, у них ломка, и они ждут, когда им дилер привезёт порошок. И перепевать эту песню и делать из неё рекламу доставки... непонятно, как такое возможно», — добавил Лебедев.

Ранее московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило и начало рассматривать жалобу на мессенджер Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда.