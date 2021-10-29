В ФАС начали рассматривать жалобу на Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) получило и начало рассматривать жалобу на мессенджер Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда.

«Обращение компании «Бургер Кинг» поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания обвинила мессенджер в игнорировании прав и интересов потребителя и потребовала снять запрет на рекламу фастфуда.

Как указывает агентство, ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платформы по размещению рекламы. При этом под запрет на рекламирование подпали алкогольная и табачная продукция, а также фастфуд.