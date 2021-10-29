В ФАС начали рассматривать жалобу на Telegram из-за запрета на рекламу фастфуда
- РИА Новости
«Обращение компании «Бургер Кинг» поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Отмечается, что сеть ресторанов быстрого питания обвинила мессенджер в игнорировании прав и интересов потребителя и потребовала снять запрет на рекламу фастфуда.
Как указывает агентство, ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск платформы по размещению рекламы. При этом под запрет на рекламирование подпали алкогольная и табачная продукция, а также фастфуд.