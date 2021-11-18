Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом

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России стоит сохранять напряжение в отношениях с западными странами для предотвращения развязывания ненужных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД.
Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом
  • AP

«Известное напряжение там всё-таки возникло. Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт», — заявил Путин во время своего выступления, трансляцию которого вёл RT.

По его словам, российские предупреждения в адрес Запада «дают о себе знать и производят определённый эффект».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряжённость и избегать эскалации на границе с Украиной.

13 ноября Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину.

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