Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом

России стоит сохранять напряжение в отношениях с западными странами для предотвращения развязывания ненужных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МИД.

«Известное напряжение там всё-таки возникло. Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт», — заявил Путин во время своего выступления, трансляцию которого вёл RT.

По его словам, российские предупреждения в адрес Запада «дают о себе знать и производят определённый эффект».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряжённость и избегать эскалации на границе с Украиной.

13 ноября Путин высказался о заявлениях о якобы подготовке России к вторжению на Украину.