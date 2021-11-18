Врачи рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева и врач-кардиолог доктор медицинских наук Мария Смирнова рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления.

«У метеозависимых людей при резких перепадах давления могут появиться апатия, головная боль, головокружение, низкое давление, рассеянность. В таком случае лучше пить тонизирующий чай с травами, чёрный чай с бергамотом, травяные настойки, кофе», — заявила Алексеева в беседе с URA.RU.

По её словам, полезно уделить внимание водным процедурам. Как отметила врач, главное — держать организм в тонусе.

В свою очередь, Смирнова выразила мнение, что метеозависимым людям нужно прежде всего симптоматическое лечение.

«Если люди метеозависимы, то в этот период у них могут быть головные боли, падает давление, проблемы с сердцебиением и прочее. Если у человека гипертонические болезни, то он должен тщательно принимать свою терапию. Общих рекомендаций нет, нужно смотреть, что именно болит», — пояснила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.