Врачи рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления

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Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева и врач-кардиолог доктор медицинских наук Мария Смирнова рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления.
Врачи рассказали, что делать метеозависимым людям при резких перепадах атмосферного давления
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«У метеозависимых людей при резких перепадах давления могут появиться апатия, головная боль, головокружение, низкое давление, рассеянность. В таком случае лучше пить тонизирующий чай с травами, чёрный чай с бергамотом, травяные настойки, кофе», — заявила Алексеева в беседе с URA.RU.

По её словам, полезно уделить внимание водным процедурам. Как отметила врач, главное — держать организм в тонусе.

В свою очередь, Смирнова выразила мнение, что метеозависимым людям нужно прежде всего симптоматическое лечение.

«Если люди метеозависимы, то в этот период у них могут быть головные боли, падает давление, проблемы с сердцебиением и прочее. Если у человека гипертонические болезни, то он должен тщательно принимать свою терапию. Общих рекомендаций нет, нужно смотреть, что именно болит», — пояснила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» предупредил о снижении атмосферного давления в столичном регионе.

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