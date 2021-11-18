Диетолог Круглова дала советы по питанию при низком атмосферном давлении

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по питанию при низком атмосферном давлении.

«В целом важно, чтобы было достаточно калия, что будет способствовать нормальному артериальному давлению. Это преимущественно овощи, фрукты, сухофрукты и листовая зелень — не меньше 400 граммов в день, чтобы получать достаточное количество калия», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если у человека низкое давление, то можно есть горький шоколад, но им лучше не злоупотреблять из-за кофеина.

Как отметила Круглова, избыток кофеина может повышать уровень стресса и тревоги.

«Норма по употреблению кофеина — это 400 граммов в день, то есть примерно одна-две чашки кофе в зависимости от крепости», — уточнила диетолог.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.