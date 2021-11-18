В Тюменской области частично возвращают очный формат обучения для школьников и студентов

С понедельника, 22 ноября, школьники с 5 по 11 класс и студенты учреждений среднего профессионального образования в Тюменской области возвращаются к очному формату обучения.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Также возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе», — заявил заместитель губернатора, директор Департамента образования и науки Алексей Райдер.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе на удалёнку перевели 20 классов в 17 школах из-за COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Из-за ОРВИ три группы в трёх детсадах ЯНАО были разобщены.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента с членами правительства сообщил, что с 8 ноября более 90% школ работают в очном формате.