Кравцов сообщил, что с 8 ноября более 90% школ работают в очном формате

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Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента с членами правительства сообщил, что с 8 ноября более 90% школ работают в очном формате.
Кравцов сообщил, что с 8 ноября более 90% школ работают в очном формате
  • РИА Новости

Министр сообщил, что «нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтому ситуация не оказала влияния на качество обучения».

«С начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5—11-х классах», — заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что со следующей недели эти школы планируют войти в очный режим.

Он добавил, что «ещё в 4% образовательных организаций, где принято решение о продлении нерабочих дней, продлены также каникулы». Однако, по словам министра, со следующей недели эти школы также намерены начать работу в очном режиме.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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