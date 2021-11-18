Микробиолог Нетёсов напомнил о важности вакцинации на фоне новых мутаций COVID-19

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов выразил мнение, что люди с покупными сертификатами о вакцинации могут инфицировать окружающих новыми штаммами коронавируса при посещении публичных мест.

«Сама по себе покупка фиктивного сертификата, конечно, не влияет на распространение или заболевание коронавирусом. Но дело в том, что человека с поддельным сертификатом начинают пускать в места массового скопления людей… Человек с поддельной справкой будет обманом туда проходить, будучи, возможно, инфицированным, и таким образом ставить под угрозу людей, которые доверяют ему. А он это доверие нарушает», — сказал Сергей Нетёсов в беседе с НСН.

Он пояснил, что даже если у привитого человека возникнет мутантный вариант вируса, он с гораздо меньшей долей вероятности передаст его другому человеку, нежели невакцинированный носитель.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.