Микробиолог Нетёсов напомнил о важности вакцинации на фоне новых мутаций COVID-19
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«Сама по себе покупка фиктивного сертификата, конечно, не влияет на распространение или заболевание коронавирусом. Но дело в том, что человека с поддельным сертификатом начинают пускать в места массового скопления людей… Человек с поддельной справкой будет обманом туда проходить, будучи, возможно, инфицированным, и таким образом ставить под угрозу людей, которые доверяют ему. А он это доверие нарушает», — сказал Сергей Нетёсов в беседе с НСН.
Он пояснил, что даже если у привитого человека возникнет мутантный вариант вируса, он с гораздо меньшей долей вероятности передаст его другому человеку, нежели невакцинированный носитель.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.