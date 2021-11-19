Аналитики выяснили, сколько россиян работают сверхурочно и как долго они задерживаются на рабочем месте в случае переработок. Результаты исследования сервиса «Работа.ру» есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, более половины респондентов (57%) работают сверхурочно. При этом мужчины, как отмечается в исследовании, перерабатывают чаще женщин. Остальные 43% опрошенных заявили, что не задерживаются на рабочем месте.

Кроме того, 42% респондентов сообщили, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. Каждый шестой (17%) опрошенный перерабатывает до четырёх часов в неделю.

По 14% опрошенных рассказали, что работают сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю.

Каждый десятый (10%) респондент перерабатывает до двух часов в неделю. Только 3% опрошенных работают сверхурочно менее одного часа в неделю.

Всего в опросе приняли участие более 6 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час.

Подробнее — в материале RT.