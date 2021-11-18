В Самарской области более тысячи инвалидов нашли работу при посредстве службы занятости
- Reuters
Об этом пишет volga.news.
Отмечается, что содействие трудоустройству инвалидов, адресная работа со всеми жителями, которые нуждаются в поддержке, — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
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