В Самарской области более тысячи инвалидов нашли работу при посредстве службы занятости

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Об этом пишет volga.news.

Отмечается, что содействие трудоустройству инвалидов, адресная работа со всеми жителями, которые нуждаются в поддержке, — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.