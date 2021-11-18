В Самарской области более тысячи инвалидов нашли работу при посредстве службы занятости

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В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.
В Самарской области более тысячи инвалидов нашли работу при посредстве службы занятости
  • Reuters

Об этом пишет volga.news.

Отмечается, что содействие трудоустройству инвалидов, адресная работа со всеми жителями, которые нуждаются в поддержке, — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов в беседе с ФАН рассказал о сложности поиска перспективных сотрудников.

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