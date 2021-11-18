Сомнолог Царёва назвала самую полезную позу для сна

Врач — невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, какое положение тела во сне специалисты считают наиболее физиологичным.

Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24».

«Было исследование калифорнийских учёных о том, что продукты обмена из организма выводятся по-разному в разных положениях тела. Вывод продуктов обмена из организма замедляется, если человек спит на спине, и полностью прекращается в случае сна на животе. В этом смысле самое физиологичное положение — это положение на боку. В нём скорость вывода продуктов обмена, например таких, как белок амилоид, который, накапливаясь, может приводить к болезни Альцгеймера, максимальная», — отметила эксперт.

При этом Царёва добавила, что людям, имеющим проблемы с работой сердца, не стоит спать на левом боку.

Ранее основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина в беседе с «Газетой.Ru» заявила о вреде сна рядом с мобильным телефоном.