Оперативное управление Шанинкой взял на себя проректор Евгений Миронов
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Об этом сообщается на сайте вуза.
«Оперативное управление взял на себя проректор Евгений Владимирович Миронов», — говорится в сообщении.
Ранее Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, и отправил его в СИЗО.
Адвокат Сергей Кожура заявил, что обжалует решение о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.
13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря.