Оперативное управление Шанинкой взял на себя проректор Евгений Миронов

Оперативное управление Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) взял на себя проректор по учебной работе Евгений Миронов.

Об этом сообщается на сайте вуза.

«Оперативное управление взял на себя проректор Евгений Владимирович Миронов», — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, и отправил его в СИЗО.

Адвокат Сергей Кожура заявил, что обжалует решение о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря.