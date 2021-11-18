В Иркутской области выявили 594 случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом пишет kp.ru.
«На 18 ноября в Иркутской области официально подтверждено 132 127 (+594) случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 109 769 человек», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Умерли от коронавируса 6012 человек, ещё 518 пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.
Наряду с этим в Удмуртии выявили 379 новых случаев коронавирусной инфекции в течение суток. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.
В числе заболевших 27 детей и 68 человек старше 65 лет. Отмечается, что 312 человек выздоровели, 11 пациентов скончались.
Ранее сообщалось, что за сутки в стране зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией.