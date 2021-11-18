Кардиолог Орлова дала рекомендации гипотоникам в момент перепадов давления

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Врач-кардиолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» кандидат медицинских наук Марина Орлова рассказала, какие правила следует соблюдать гипотоникам, чтобы справиться с плохим самочувствием из-за скачков давления.
Кардиолог Орлова дала рекомендации гипотоникам в момент перепадов давления
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Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«На гипотоников пониженное или повышенное артериальное давление влияет такими симптомами, как головокружение, тошнота, общая слабость, мелькание мушек перед глазами. В таких случаях необходимо прилечь, ноги должны выше головы находиться, пить большое количество жидкости», — сказала специалист.

Также Орлова посоветовала гипотоникам заниматься йогой и принимать контрастный душ для укрепления организма.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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