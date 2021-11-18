Офтальмолог Киселёва назвала способ защитить глаза при работе за компьютером

Врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что во время длительной работы за монитором человек может не заметить того, как начинает реже моргать. Из-за этого глаза переутомляются.

По словам Киселёвой, зрительный дискомфорт может быть связан с недостаточным освещением рабочего стола. Чтобы избежать усталости, нужно правильно настроить интерфейс компьютера (правильный шрифт, цвета, яркость монитора).

Врач сообщила, что работа за монитором не должна превышать 45 минут. Необходимо делать 15-минутный перерыв, во время которого можно заняться лёгкой зрительной гимнастикой для снятия усталости, улучшения кровообращения и расслабления мышц.

Кроме того, важно соблюдать водный баланс, режим дня и принимать витамины.

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