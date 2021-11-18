В Перми пять человек скончались после употребления алкоголя

В Перми следователи возбудили уголовное дело из-за смерти пяти человек после употребления алкоголя.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, после распития спиртного 17 ноября умерли владелец квартиры в Дзержинском районе, его жена и дочь.

Также после распития алкогольного напитка скончались соседи погибших — женщина и её сожитель.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее в результате отравления метанолом в Казани пострадали 15 человек.

СК возбудил уголовное дело.