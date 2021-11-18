В Перми пять человек скончались после употребления алкоголя
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
По данным следствия, после распития спиртного 17 ноября умерли владелец квартиры в Дзержинском районе, его жена и дочь.
Также после распития алкогольного напитка скончались соседи погибших — женщина и её сожитель.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Ранее в результате отравления метанолом в Казани пострадали 15 человек.
СК возбудил уголовное дело.