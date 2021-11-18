Подозреваемому в развращении ребёнка депутату Самсонову вызвали скорую в зал суда

Подозреваемому в развращении ребёнка депутату от КПРФ из Приморья Артёму Самсонову вызвали скорую в зал суда, заявила депутат регионального заксобрания Наталья Кочугова.

«15 минут назад адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали скорую, но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Кочугову, которая зачитала журналистам сообщение от адвоката Самсонова.

К зданию суда в настоящее время уже прибыла скорая, туда зашли два медика.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса Артёма Самсонова.

Депутат, которого заподозрили в развращении ребёнка, не признаёт вину.