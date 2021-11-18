Российский миллиардер Шарапов рассказал о «пенсионной однушке» как инструменте накопления

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Президент Российской гильдии управляющих и девелоперов петербургский миллиардер Александр Шарапов рассказал о «пенсионной однушке» как инструменте накопления.
Российский миллиардер Шарапов рассказал о «пенсионной однушке» как инструменте накопления
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Просто по-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. И кстати, не только в России: этот инструмент популярен, скажем, в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты и фондовые рынки, и страхование жизни, — всё то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — сказал Шараповв беседе с БН.ru.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева привела перечень документов, необходимых для получения максимальной пенсии.

По словам замдекана, для получения максимально возможного пенсионного дохода нужно подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и иные особые условия, к примеру инвалидность.

В конце октября стало известно, что кабмин выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума.

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