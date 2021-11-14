Экономист Григорьева назвала перечень для получения максимальной пенсии документов

Короткая ссылка
Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью с агентством «Прайм» назвала перечень документов, необходимых для получения максимальной пенсии.

По словам замдекана, для получения максимально возможного пенсионного дохода, нужно подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и иные особые условия, к примеру, инвалидность.

Она напомнила, что размер отчислений страховой части составляет 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработная плата, тем больше абсолютный размер отчислений, направляемых работодателем в Пенсионный фонд России (ПФР).

Григорьева подчеркнула, что с 2002 года на каждого официального работника заведены лицевые счета в ПФР. Поэтому, в случае обращения за назначением пенсионных выплат, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года. 

«Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — разъяснила она.

Ранее в ПФР рассказали, что «пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3—10 лет в зависимости от количества детей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить