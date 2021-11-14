Экономист Григорьева назвала перечень для получения максимальной пенсии документов

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью с агентством «Прайм» назвала перечень документов, необходимых для получения максимальной пенсии.

По словам замдекана, для получения максимально возможного пенсионного дохода, нужно подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и иные особые условия, к примеру, инвалидность.

Она напомнила, что размер отчислений страховой части составляет 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработная плата, тем больше абсолютный размер отчислений, направляемых работодателем в Пенсионный фонд России (ПФР).

Григорьева подчеркнула, что с 2002 года на каждого официального работника заведены лицевые счета в ПФР. Поэтому, в случае обращения за назначением пенсионных выплат, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года.

«Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — разъяснила она.

Ранее в ПФР рассказали, что «пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3—10 лет в зависимости от количества детей».