В ПФР рассказали о выходе на пенсию матерей, родивших трёх и более детей
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Как сообщается на сайте ведомства, женщины, родившие трёх детей, приобретают право на пенсию в 57 лет, родившие четырёх детей приобретают право на пенсию в 56 лет.
А женщины, которые родили пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет.
Ранее ПФР уточнил порядок выплаты пенсии россиянам, которые живут и работают в странах Содружества Независимых Государств. Выплаты должны производить власти страны проживания с учётом стажа работы.