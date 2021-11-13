В ПФР рассказали о выходе на пенсию матерей, родивших трёх и более детей

В Пенсионном фонде России рассказали, что «пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3—10 лет в зависимости от количества детей».

Как сообщается на сайте ведомства, женщины, родившие трёх детей, приобретают право на пенсию в 57 лет, родившие четырёх детей приобретают право на пенсию в 56 лет.



А женщины, которые родили пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет.

Ранее ПФР уточнил порядок выплаты пенсии россиянам, которые живут и работают в странах Содружества Независимых Государств. Выплаты должны производить власти страны проживания с учётом стажа работы.